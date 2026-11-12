Burberry вернулась к прибыли за полгода — The Guardian

Британский люксовый бренд Burberry за шесть месяцев до 26 сентября получил 19 млн фунтов стерлингов прибыли до налогообложения, тогда как годом ранее зафиксировал убыток в 48 млн фунтов. Выручка компании выросла до 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщает The Guardian, генеральный директор Burberry Джошуа Шульман связал результат с возвращением бренда к базовым товарным категориям — пальто, курткам и сумкам. По его словам, компании удалось нарастить продажи на 6% несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке предметов роскоши.

Рост в Китае и Америке

Продажи Burberry в Китае выросли на 15%, а в странах Америки — на 14%. В то же время в регионе Европы и Ближнего Востока они сократились на 1%. Шульман отметил, что результату прежде всего способствовали онлайн-продажи и оптовый канал в Китае и США.

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По оценке руководителя компании, состоятельные покупатели в разных странах стали осторожнее в расходах и реже путешествуют, что сказывается на глобальном спросе на люксовые товары. В то же время местные клиенты продолжали тратить средства в своих регионах, в том числе во флагманских магазинах Burberry в центрах городов.

Ставка на разные ценовые сегменты

Компания делает ставку на широкий диапазон цен: шарфы Burberry стоят от 195 фунтов стерлингов, хлопково-кашемировые носки — от 85 фунтов, а стоимость отдельных кожаных сумок и пальто может превышать 9 тыс. фунтов. Шульман назвал такой подход ценовой пирамидой, которая, по его мнению, помогает бренду предлагать покупателям лучшее соотношение цены и качества.

Спросом, в частности, пользовались лёгкие куртки, дождевики из габардина, а также кожаные сумки и аксессуары линейки Cotswold с фирменным узором. Burberry также инвестировала в маркетинг, адаптированный к местным рынкам, в том числе в специальные продукты к празднованию Дня влюблённых в Китае этой весной и предстоящему Лунному Новому году.

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