В бразильском городе Маринга мощная буря повалила деревья и опоры электросетей, нарушила движение транспорта и оставила без электроснабжения более 82,2 тысячи потребительских единиц. Утром в понедельник без света находилось около 34% таких единиц в городе, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Maringa Post.

Порывы ветра до 81 км/ч

По данным Системы экологических технологий и мониторинга штата Парана Simepar, порывы ветра в Маринге достигали 81 км/ч. С полуночи до 6:15 выпало 39,8 мм осадков.

Упавшие деревья перекрыли дороги, повредили припаркованные автомобили и упали на стену церкви. Непогода также повредила здания, крыши, светофоры и автозаправочную станцию. Среди пострадавших объектов была штаб-квартира городской пожарной службы.

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В городе объявили состояние публичного бедствия

Мэр Маринги Силвиу Баррус объявил состояние публичного бедствия, чтобы ускорить экстренные меры и помощь пострадавшим жителям. К уборке поваленных деревьев, расчистке дорог и оценке ущерба привлекли муниципальные службы инфраструктуры, городского содержания и гражданской защиты.

Власти призвали жителей не приближаться к поваленным деревьям и поврежденным линиям электропередачи из-за риска поражения током. Буря также повредила жилье и нарушила электроснабжение в других муниципалитетах штата Парана. Власти продолжали оценивать ущерб и координировать восстановительные работы.

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