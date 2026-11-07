Исследователи проанализировали медицинские записи более 100 тысяч пациентов Онкологического центра Мемориал Слоан-Кеттеринг в Нью-Йорке, США, и выявили связь между обнаруженной бурой жировой тканью и реже зафиксированными диагнозами тревожных расстройств и депрессивных эпизодов. О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature, сообщает ScienceAlert.

Бурая жировая ткань находится, в частности, в области шеи, возле ключиц и в подмышках. Она вырабатывает тепло под воздействием холода и поглощает радиоактивный сахарный маркер, который применяют во время некоторых медицинских сканирований. Это позволяет увидеть эту ткань на снимках ПЭТ/КТ.

Разница в частоте диагнозов

Ученые сопоставили группы пациентов с обнаруженной бурой жировой тканью и без нее по возрасту, полу, индексу массы тела и температуре воздуха на улице. В группе с обнаруженной тканью диагноз депрессивного эпизода имели 5,4% пациентов, тогда как в группе без нее — 8,2%. Диагнозы тревожных расстройств также встречались реже среди пациентов с бурым жиром.

Связь сохранялась после учета истории курения, типа и стадии рака, лечения и других факторов. У пациентов с обнаруженной бурой жировой тканью также были ниже показатели уровня сахара в крови, в том числе маркер, отражающий долгосрочный уровень глюкозы.

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Анализ активности ткани

С помощью инструмента машинного обучения команда оценила объем бурого жира и поглощение им глюкозы примерно у 8,7 тысячи пациентов, у которых была обнаружена эта ткань. На основе этих данных исследователи рассчитали ее активность в шести областях тела. Более высокая активность в области подмышек была связана прежде всего с лучшими показателями сердечно-сосудистого и метаболического здоровья.

У пациентов, принимавших некоторые антидепрессанты класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, реже обнаруживали бурую жировую ткань. Отдельно исследователи протестировали лозартан на выращенных в лаборатории клетках бурого жира и мышах: препарат повышал активность ткани, а животные расходовали больше энергии. В то же время эти эксперименты не оценивали тревогу или депрессию.

Авторы подчеркнули, что исследование является ретроспективным и демонстрирует ассоциации, а не причинно-следственную связь. Данные также были собраны среди пациентов онкологического центра, причем женщины составляли более трех четвертей участников сопоставленных групп. На результаты могли повлиять различия в типах опухолей и лечении, несмотря на статистическую корректировку.

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