Буровая установка Prospector 5 компании Borr Drilling затонула поздно вечером в субботу у побережья Майумбы в Габоне. На борту находились 115 человек: один работник погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщает TimesLIVE.

Поиски четырех человек

Изначально неизвестной оставалась судьба пяти человек. По словам генерального секретаря Национальной организации работников нефтяной отрасли Сильвена Маяби Бине, тело одного из них — гражданина Индии — нашли. Среди четырех пропавших без вести есть трое граждан Габона и еще один иностранец.

Инцидент произошел примерно в 21:40 в районе лицензионного участка Dussafu Marin, возле производственного объекта Mabomont. Prospector 5 принадлежит и эксплуатируется Borr Drilling и должна была поддерживать буровые работы компании BW Energy. На момент аварии установка еще не начала бурение.

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Расследование причин аварии

По предварительным данным Borr Drilling, во время работ по предварительной нагрузке произошел так называемый прорыв грунта под опорой установки, из-за чего она потеряла устойчивость и затонула. Генеральный директор Borr Drilling Бруно Моран заявил, что приоритетом компании является поддержка поисково-спасательной операции и людей, которых затронула авария.

Министерство нефти и газа Габона создало кризисный штаб, поручило военно-морским силам усилить поиски на море и инициировало техническое расследование. В штаб вошли представители министерства, флота, государственной компании Gabon Oil, BW Energy и Borr Drilling.

Компания Panoro Energy сообщила о приостановке добычи. По ее данным, повреждений и аварийных выбросов не зафиксировали. Министерство также заявило, что вредных веществ в море не обнаружили, а ресурсы для реагирования на возможное загрязнение остаются развернутыми для защиты побережья и национального парка Майумба.

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