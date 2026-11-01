В городе Гелепху на юге Бутана 1 ноября 40 тысяч подготовленных волонтёров за девять часов построили 108 буддийских ступ Джангчуб-чортен. Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук посвятил ступу №76 премьер-министру Индии Нарендре Моди в знак благодарности за поддержку Индией проекта города Gelephu Mindfulness City, сообщает The Hindu.

Строительство за девять часов

Волонтёры возводили ступы с 3:00 до 12:00. На церемонии присутствовали король, члены королевской семьи, высокопоставленные чиновники и иностранные гости, а тысячи людей исполняли шестисложную тибетскую буддийскую мантру.

Высота каждой ступы составляет 15 метров, а расстояние между ними — 108 метров. Их расположили одной извилистой линией вдоль реки Мау-Чху, которую издание называет жизненно важной для Гелепху. Для сооружений использовали сталь и другие импровизированные строительные материалы вместо традиционных камня и земли.

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Поддержка городского проекта

Примерно через два часа после завершения строительства король посвятил Моди ступу №76. По словам бутанских чиновников, этот номер выбрали потому, что индийскому премьеру более месяца назад исполнилось 76 лет.

Король Вангчук заявил, что сначала сомневался, удастся ли построить 108 ступ за один день. Он подчеркнул, что люди разных возрастов и профессий объединились для выполнения этой задачи, а также поблагодарил премьер-министра Моди и правительство Индии за значительную поддержку Бутана и концепции Gelephu Mindfulness City. Гелепху расположен примерно в 240 километрах к юго-востоку от Тхимпху, недалеко от границы с индийским штатом Ассам. Король планирует развивать город как глобальный экономический центр, ориентированный на духовность.

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