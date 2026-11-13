BYD открыла в Китае предзаказы на электрический кроссовер Tang третьего поколения. Начальная цена модели составляет 225 тыс. юаней, или около 34 тыс. долларов. Автомобиль предложат в трех версиях стоимостью 225 тыс., 240 тыс. и 260 тыс. юаней.

Запас хода и зарядка

Две более доступные модификации имеют задний привод и заявленный запас хода до 850 км по китайскому циклу CLTC. Топовая версия с двумя электромоторами и полным приводом может проехать до 770 км по циклу CLTC.

Как сообщает Electrek, все версии Tang третьего поколения оснащены батареями Blade второго поколения и технологией Flash Charging. По заявлению BYD, заряд аккумулятора можно пополнить с 10% до 80% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут.

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Пятиместный салон

Новый Tang будет доступен только в пятиместной конфигурации, тогда как предыдущая модель предлагалась с пятью или шестью местами. В салоне установлены интегрированный дисплей диагональю 35,4 дюйма и 30-дюймовый панорамный экран.

BYD также заявляет, что передний багажник кроссовера имеет объем 205 литров. В оснащение вошли система помощи водителю God’s Eye B, двухкамерная пневмоподвеска Disus-A, аудиосистема Dynaudio с 22 динамиками, система стабилизации при разрыве шины на высокой скорости и интеллектуальный контроль крутящего момента iTAC.

По словам генерального менеджера подразделения Dynasty Лу Тяня, автомобили Tang третьего поколения уже поступили в дилерские центры по всему Китаю.

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