Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, планирует выкупить у действующих инвесторов акции на сумму до $6 млрд при оценке компании примерно в $400 млрд. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на издание The Information.

Параметры возможного выкупа

По данным The Information, речь идет о потенциальном выкупе акций, принадлежащих нынешним инвесторам ByteDance. Максимальная сумма сделки может достичь $6 млрд, а оценка компании в ее рамках составит около $400 млрд.

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Сообщения о планах ByteDance появились в четверг, 12 ноября. The Information сослалось на письмо акционерам компании и на человека, осведомленного об этих планах.

Независимого подтверждения нет

Reuters отметило, что не смогло немедленно независимо проверить информацию The Information. Поэтому приведенные параметры выкупа и оценка ByteDance остаются данными, опубликованными со ссылкой на это издание.

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