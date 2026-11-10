В Конакри, Гвинея, и других африканских портах грузовые суда России, государства-агрессора, перевозили танки, бронемашины и реактивные системы залпового огня, по оценке исследовательской организации C4ADS. Об этом Defense News сообщило со ссылкой на расследование организации, охватывающее период с 2023 по 2026 год.

Аналитики использовали данные судовых транспондеров AIS, спутниковые снимки, фотографии с мест и местные сообщения. Они изучили 12 судов, связанных с российскими военными перевозками. Десять из этих судов находятся под санкциями США, шесть — под британскими санкциями напрямую или через владельцев, еще пять — под санкциями ЕС.

Маршруты через Гвинею и Того

В C4ADS назвали важными для логистики Российской Федерации, государства-агрессора, порты Конакри в Гвинее, Тобрук в Ливии и Ломе в Того. Эти маршруты, вероятно, использовались для снабжения российского Африканского корпуса, который подчиняется Минобороны РФ и возник на основе бывшей ЧВК «Вагнер».

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В период с декабря 2024 года по март 2026 года исследователи зафиксировали пять связанных с военными перевозками судов, направлявшихся из российских балтийских и арктических портов в Конакри. Оттуда военные колонны двигались по суше в Мали. После прибытия судов Adler и Siyanie Severa в январе 2025 года в Бамако, по данным C4ADS, прибыла колонна примерно из ста военных машин, в том числе бронеавтомобилей Spartak класса MRAP и танков Т-72.

Новый возможный узел в Конго

Исследователи также предположили, что порт Пуэнт-Нуар в Республике Конго мог стать новым логистическим центром российских операций в Африке. Они обнаружили три находящихся под санкциями США автомобилевоза, которые курсировали из районов Черного моря и Санкт-Петербурга в Конго в 2023–2026 годах. В то же время C4ADS подчеркнула, что для окончательного установления характера грузов, доставленных в Пуэнт-Нуар, необходимы дополнительные исследования.

Отдельно аналитики обратили внимание на рейсы в Ливию и Того. По их наблюдениям, поставки в Ливию часто отправлялись с военно-морской базы Балтийск в Калининграде, их сопровождали российские военные корабли, а в Средиземном море фиксировались длительные перерывы в передаче AIS-сигнала. Судно Mikhail Britnev, по оценке исследователей, могло доставить военную технику в Ломе в июне и июле 2026 года; позднее государственное телевидение Мали показало в Бамако колонну из 29 бронемашин, которая, как сообщалось, прибыла из Того.

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