В США инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, которую ранее возглавлял министр торговли Говард Латник, сообщила о сокращении числа заявленных акций Nvidia на 49% в период с сентября 2025 года по март 2026 года. Об этом со ссылкой на анализ регуляторной отчетности сообщает CNBC.

Количество акций Nvidia, которое в конце 2024 года превышало 3,5 млн, оставалось неизменным до сентября 2025 года. Тогда их стоимость выросла до $652 млн. К концу марта 2026 года число бумаг в отчетности сократилось до 1,78 млн, а их стоимость — до $310 млн. По состоянию на 30 июня компания декларировала 1,81 млн акций Nvidia.

Позиция Cantor Fitzgerald

В Cantor Fitzgerald заявили, что собственные позиции компании в Nvidia были несущественными, а показатели в отчетах по форме 13F отражали сделки, заключенные в обычном порядке в рамках клиентских своп-соглашений. Значительная часть акций в отчетах была связана с брокерской дочерней структурой CF Secured, которая использует акции и деривативы для хеджирования операций клиентов.

Компания также декларировала значительные опционные позиции по Nvidia, преимущественно пут-опционы, которые могут защищать от снижения стоимости акций. Из отчетов невозможно установить, почему сократилось количество заявленных акций и уменьшилась ли общая финансовая экспозиция Cantor по отношению к Nvidia.

Вопросы о связях с Nvidia

По данным CNBC, сокращение пакета совпало по времени с давлением на Говарда Латника со стороны чиновников Белого дома и американской разведки в связи с сингапурской компанией Megaspeed, которую подозревали в поставках в Китай передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта. Axios писал, что Латник неоднократно сопротивлялся более жестким действиям против этой компании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бывший главный юрист Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер заявил CNBC, что доказательств передачи Латником непубличной информации Cantor Fitzgerald нет, однако ситуация «не выглядит хорошо». Он подчеркнул, что разговоры министра с его сыновьями должны касаться только общедоступной информации.

После ухода Говарда Латника с Уолл-стрит в феврале 2025 года Cantor Fitzgerald возглавили его сыновья Брэндон и Кайл. Доказательств того, что они заранее знали о разведывательных предупреждениях или что изменения в заявленных пакетах акций были связаны с такими предупреждениями, нет.

Финансирование партнеров производителя чипов

Cantor Fitzgerald также участвовала в финансировании компаний, связанных с бизнесом Nvidia. В мае она была одной из семи организаций, организовывавших размещение конвертируемых облигаций австралийского облачного провайдера IREN на $3 млрд. Ранее Nvidia и IREN объявили о пятилетнем контракте на облачные услуги стоимостью $3,4 млрд и стратегическом партнерстве.

К концу июня Cantor сообщала о пакете акций IREN на $115 млн и акциях Nvidia на $362 млн. Вместе они составляли более 9% от задекларированных компанией ценных бумаг на $5,2 млрд без учета опционов.

Читай нас в