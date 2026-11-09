В Рочестере, штат Миннесота, США, многоцентровое клиническое исследование CAR-T-терапии для пациентов с синдромом ригидного человека показало ранние признаки существенного клинического улучшения. Результаты исследования, в котором участвовала Mayo Clinic, были опубликованы в журнале JAMA Neurology, сообщает News-Medical.

Однократное лечение CAR-T

Участники получили однократное лечение мивокабтагеном аутолейцелом — CAR-T-клеточную терапию, направленную на CD19. Метод предусматривает модификацию собственных иммунных клеток пациента, чтобы они воздействовали на другие клетки, вовлеченные в развитие заболевания. Целью лечения была перезагрузка иммунной системы и уменьшение симптомов.

Синдром ригидного человека — редкое аутоиммунное неврологическое заболевание, вызывающее нарастающую мышечную скованность и болезненные спазмы. Из-за этого пациентам может становиться все труднее ходить, водить автомобиль, работать и поддерживать социальную жизнь. Невролог и исследовательница Mayo Clinic Анастасия Зекериду отметила, что существующие методы лечения могут ослаблять симптомы, однако пациенты редко возвращаются к прежнему уровню функционирования.

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Необходимы более масштабные исследования

Двое участников исследования сообщили о восстановлении части повседневной активности после лечения. Одна пациентка, у которой были сильные спазмы в ногах, трудности при ходьбе и падения, снова смогла ходить на беговой дорожке. Другой участник рассказал, что вернулся к работе, охоте и рыбалке, а после терапии у него не было новых эпизодов болезни.

Глава департамента неврологии Mayo Clinic Шон Питток заявил, что CAR-T-терапия уже изменила подход к лечению некоторых видов рака, а ее потенциал начинают оценивать при аутоиммунных неврологических заболеваниях. Mayo Clinic была одним из трех центров, участвовавших в исследовании. Исследователи подчеркивают, что ранние результаты необходимо проверить в более крупных исследованиях, в том числе чтобы выяснить, сохранится ли улучшение со временем.

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