В первом клиническом исследовании CAR-T-терапии TriPRIL ответ на лечение был зафиксирован у 12 из 15 пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой. Это означает, что признаки рака уменьшились как минимум наполовину. У восьми участников анализы крови, мочи и костного мозга не выявили признаков активной миеломы. О результатах исследования фазы 1, проведенного в Mass General Brigham Cancer Institute, сообщает News-Medical.

Двойная мишень для клеточной терапии

Множественная миелома — это рак плазматических клеток, которые вырабатывают антитела. CAR-T-терапия предполагает модификацию Т-клеток пациента, чтобы они могли распознавать и атаковать клетки миеломы.

Существующие CAR-T-терапии против миеломы распознают антиген созревания B-клеток, или BCMA. TriPRIL, название которой происходит от trimeric APRIL, разработали для распознавания двух белков на клетках миеломы: BCMA и TACI. По словам исследователей, это позволяет терапевтическим клеткам атаковать миелому, даже если опухолевые клетки перестают экспрессировать BCMA.

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Результаты и дальнейшее изучение

В испытании приняли участие 15 пациентов, у которых болезнь возвращалась, несмотря на многочисленные предыдущие курсы лечения. Девять из них ранее получали CAR-T-терапию, направленную на BCMA, однако их рак прогрессировал.

Клетки TriPRIL у части участников оставались выявляемыми в крови более шести месяцев после лечения. В исследовании не зафиксировали тяжелых случаев синдрома высвобождения цитокинов или нейротоксичности. Также среди протестированных пациентов не выявили иммунной реакции против TriPRIL.

Авторы отметили, что терапия создана на основе человеческих белков, поэтому она потенциально может реже вызывать образование антител против препарата. Такие антитела могут сокращать длительность присутствия и эффект других CAR-T-клеток. Результаты опубликованы в журнале The Lancet. Из-за небольшого числа участников и относительно короткого периода наблюдения исследователи планируют исследование фазы 2 с большим числом пациентов и более длительным наблюдением.

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