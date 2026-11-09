Объединенный анализ 31 исследования с участием 243 человек с трудно поддающейся лечению системной красной волчанкой показал снижение активности заболевания после CAR-T-клеточной терапии. Как сообщает News-Medical, результаты представили на ежегодной конференции Американского колледжа ревматологии ACR Convergence 2026.

Исследователи Hospital for Special Surgery провели систематический обзор, в котором оценили результаты лечения в течение двух лет. Все участники до этого пробовали как минимум два иммуносупрессанта. Большинство из них получали персонализированную CAR-T-терапию, направленную на CD19, с использованием собственных иммунных клеток.

Снижение активности заболевания

CAR-T-клеточная терапия изначально была разработана для лечения онкологических заболеваний. В исследованиях волчанки такие подходы направлены на B-клетки, участвующие в аутоиммунном ответе.

Средний показатель активности системной красной волчанки по шкале SLEDAI снизился с 13,0 балла до лечения до 2,2 балла через шесть месяцев. У пациентов с высокой исходной активностью заболевания терапия, согласно анализу, приводила к почти полному исчезновению симптомов через полгода.

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Системная красная волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые ткани. Это может вызывать воспаление и поражение органов, суставов и кожи.

Данные о безопасности

Авторы также оценили нежелательные явления. Синдром высвобождения цитокинов возник у 64% участников; у 61% всех 243 участников он был легкой степени — первой или второй. Неврологическое осложнение ICANS зафиксировали у 5% участников.

Тяжелые инфекции третьей или четвертой степени возникли у 5% пациентов. У 6% наблюдалась гематологическая токсичность, продолжавшаяся более 28 дней. Исследователи отметили, что отдельные исследования CAR-T-терапии при волчанке имеют небольшие выборки, поэтому для оценки долгосрочных результатов, безопасности и отбора пациентов необходимы более крупные проспективные исследования.

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