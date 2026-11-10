Ежегодные выплаты развивающихся стран по климатическим займам могут превысить объем нового кредитования в 2036 году, если объемы и условия выдачи таких займов останутся на уровне 2024 года. Такой прогноз содержится в анализе CARE Denmark и Центра климатической справедливости CARE, о котором сообщает Climate Home News.

Исследователи проанализировали графики погашения примерно 17 500 записей о климатических займах, о которых отчитывались развитые страны и многосторонние кредиторы в 2011–2024 годах. По их оценкам, выплаты по этим государственным займам с учетом процентов и комиссий почти утроились: с 6,9 млрд долларов в 2020 году до 20,1 млрд долларов в 2024 году. Последняя сумма равна примерно пятой части объема государственного климатического финансирования, о котором развитые страны отчитались в том году.

Стоимость климатических займов

Крупнейшим кредитором в проанализированном портфеле является Всемирный банк, далее следуют Япония и Франция. Займы общим объемом 489 млрд долларов, по оценке исследователей, обойдутся заемщикам примерно в 663 млрд долларов за весь срок погашения.

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Старший советник CARE Denmark по вопросам климата Йон Нордбо заявил, что нераскрытие информации о возврате средств создает впечатление большей поддержки со стороны стран Глобального Севера, чем есть на самом деле. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2024 году развитые страны предоставили 101,6 млрд долларов государственного климатического финансирования, причем две трети этой суммы составили займы.

Долговой кризис и климатическое финансирование

Вопрос финансирования климатических мер должен стать одним из центральных на COP31 в Турции. Развитые страны обязались обеспечивать не менее 300 млрд долларов климатического финансирования ежегодно до 2035 года. Нордбо считает, что выполнение этой цели будет в значительной степени зависеть от многосторонних банков развития и частного сектора, а значит, доля займов может вырасти.

Выплаты по климатическим кредитам накладываются на общую долговую нагрузку. По данным Всемирного банка, развивающиеся страны в 2025 году выплатили рекордные 1,4 трлн долларов основного долга и процентов. В CARE отмечают, что льготные займы могут быть уместны для климатических проектов, приносящих доход, но не для адаптационных мер по защите жизни, стран, восстанавливающихся после климатических катастроф, или государств, уже находящихся в долговом затруднении.

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