В Гонконге, Китай, авиакомпания Cathay Pacific воспользовалась правами на приобретение 14 дополнительных самолетов Airbus в рамках программы расширения и обновления своего флота. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Дополнительные A330-900

Компания приобретет 11 широкофюзеляжных Airbus A330-900 в дополнение к 30 таким самолетам, заказанным в 2024 году. Таким образом, общее количество заказанных Cathay Pacific самолетов семейства A330neo вырастет до 41.

Новые самолеты будут постепенно заменять существующий флот этого класса. Их планируют использовать прежде всего на региональных маршрутах в Азии, при этом они также смогут выполнять более дальние рейсы. Поставки A330-900 ожидаются в 2031–2035 годах. Авиакомпания заявила, что эти самолеты отличаются улучшенной топливной эффективностью.

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Самолеты для HK Express

Cathay Pacific также реализовала право на покупку трех дополнительных Airbus A321neo. Это дополняет заказ на 32 самолета A321neo и A320neo, сделанный в 2023 году.

Три A321neo должны поддержать развитие маршрутной сети бюджетного подразделения HK Express, в том числе на направлениях в материковый Китай и других коротких маршрутах. Генеральный директор Cathay Pacific Рональд Лам заявил, что новые заказы увеличивают общее количество запланированных поставок самолетов начиная с 2026 года до 120 и приближают компанию к плану получить 150 новых самолетов.

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