45-я встреча Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR), состоявшаяся 19–30 октября в Хобарте, Австралия, завершилась без договоренностей о создании новых морских заповедников и новых правилах управления промыслом антарктического криля. В переговорах участвовали 27 членов организации — 26 государств и Европейский Союз, сообщает Mongabay.

Одним из центральных вопросов было предложение Аргентины и Чили создать морской заповедник в районе Domain 1 между Антарктическим полуостровом и Южными Оркнейскими островами. Именно там сосредоточен вылов криля, а также расположены важные кормовые угодья для пингвинов, китов, тюленей и морских птиц. Проект предусматривал охрану 456 тыс. квадратных километров океана.

Вето на заповедник

Делегации Китая и Российской Федерации — государства-агрессора — снова заблокировали эту инициативу. По данным издания, после создания морского заповедника в районе моря Росса в 2016 году CCAMLR не смогла достичь консенсуса ни по одному новому предложению. Без решения также остаются инициативы по созданию заповедников возле Антарктического полуострова, в Восточной Антарктике и в двух районах моря Уэдделла.

Китай во время встречи предложил собственный морской заповедник в районе, который назвал морем Космонавтов, в восточной части Южного океана. Отдельно китайская делегация предложила пересмотреть определение морских заповедников в рамках CCAMLR, ограничив их масштабы и срок действия, а также предусмотрев возможность рыболовства в таких зонах. Члены комиссии обсудили оба китайских предложения, однако голосование не проводилось.

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Промысел криля без новых решений

Участники также не согласовали новую систему управления выловом антарктического криля. Норвегия предлагала увеличить допустимые объемы вылова, но не получила необходимого консенсуса. Действующий предохранительный лимит CCAMLR составляет 620 тыс. тонн в год; достижение этого показателя привело к досрочному завершению промыслового сезона в августе 2025 и 2026 годов.

По данным CCAMLR, вылов криля вырос со 125 826 тонн в 2009 году до 620 тыс. тонн в 2025–2026 годах. Основными участниками промысла являются норвежский и китайский флоты, а криль используют для получения омега-3, а также при производстве кормов для аквакультуры и домашних животных. Китайский флот обеспечил 37% вылова криля в 2025 году.

После завершения встречи природоохранные организации Antarctic Wildlife Alliance, Our Antarctica и Bob Brown Foundation возобновили призывы к бойкоту продуктов из криля, в частности добавок с крилевым маслом и кормов для животных.

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