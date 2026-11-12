Инвестиционные фонды Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) и GTCR отказались от дальнейших переговоров о возможном приобретении платёжной компании Global Payments. Об этом со ссылкой на двух осведомлённых собеседников сообщает Channel NewsAsia.

Переговоры не продвинулись

По словам собеседников издания, консорциум изучал возможность сделки в течение нескольких недель, однако вышел из переговоров. Обсуждения находились на ранней стадии и не продвинулись из-за сложности организации выкупа компании такого масштаба с последующим снятием её акций с биржи.

Фонды приостановили свои усилия, однако в будущем могут вернуться к переговорам с Global Payments. Собеседники также не исключили появления другого покупателя. CD&R отказался от комментариев, а Global Payments и GTCR не ответили на запросы о комментарии.

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Потенциально крупная сделка

Global Payments базируется в Атланте и имеет рыночную стоимость около 26,4 млрд долларов. Компания помогает продавцам принимать карточные и цифровые платежи, а также предоставляет бизнесу программное обеспечение и технологические услуги.

В апреле 2025 года Global Payments согласилась приобрести Worldpay у FIS и GTCR в сделке стоимостью более 24 млрд долларов. Одновременно она договорилась продать FIS свой бизнес решений для эмитентов. Эти операции должны были усилить фокус компании на услугах для продавцов и расширить её масштабы в обработке платежей.

Возможное поглощение Global Payments могло бы стать одной из крупнейших попыток выкупа компании фондами прямых инвестиций в этом году. В то же время высокие расходы на заимствования, нестабильность рынков и пристальное внимание кредиторов к уровню долга усложняют привлечение финансирования для сделок такого размера.

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