Центры по контролю и профилактике заболеваний США не будут принципиально менять реагирование на вспышки кори, даже если страна утратит статус элиминации этого заболевания. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на директора CDC Эрику Шварц, которая заявила об этом в интервью Reuters.

Эксперты по глобальному здравоохранению, созванные Панамериканской организацией здравоохранения, должны в ближайшие дни определить, утратили ли США этот статус. Страна сохраняет его с 2000 года, а Шварц ожидает решения в начале следующей недели.

Работа со штатами и вакцинация

По словам Шварц, в случае утраты статуса CDC продолжит сотрудничать со штатами. Она отметила, что ведомство усилит информирование о кори и будет напоминать, что основным способом профилактики является комбинированная вакцина MMR против кори, паротита и краснухи.

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В 2026 году в США подтвердили почти 5,2 тысячи случаев кори, тогда как за весь 2025 год было зафиксировано 2 289 случаев. Департаменты здравоохранения штатов сообщили о 11 смертях с начала 2025 года. Эксперты по инфекционным заболеваниям считают вероятной утрату Соединёнными Штатами статуса элиминации на фоне наибольшего числа инфекций за более чем три десятилетия.

Вспышки в сообществах с низким уровнем вакцинации

Шварц назвала тесно сплочённые сообщества основным источником распространения кори в США. По её словам, несколько вспышек начались среди религиозных групп, где уровень вакцинации ниже, чем среди населения в целом, в частности среди амишей в Пенсильвании.

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, который курирует CDC и другие медицинские учреждения, ранее ставил под сомнение безопасность и эффективность вакцины MMR. В августе президент США Дональд Трамп и Кеннеди представили указ, призывающий разделить комбинированную вакцину на три отдельные прививки. Фармацевтические компании заявили, что это может занять годы, а врачи предупредили о риске дополнительной путаницы для семей.

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