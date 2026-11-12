Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о шести связанных с корью смертях в стране с начала 2026 года. Это вдвое больше, чем было зафиксировано в 2025 году. США переживают крупнейшую вспышку кори с 1991 года, сообщает The Guardian.

Более 5 400 случаев кори

Согласно трекеру Международного центра доступа к вакцинам Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировали более 5 400 случаев кори. Активные вспышки зафиксировали почти во всех штатах.

Больше всего от вспышки пострадала Пенсильвания, где чиновники подтвердили шесть связанных с корью смертей в этом году. Ребенок также умер в штате Нью-Йорк, а через несколько дней в Висконсине подтвердили смерть младенца. В Нью-Йорке это была первая известная смерть, связанная с корью, за более чем три десятилетия.

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Разные подсчеты смертей

CDC не уточнил, в каких именно штатах произошли шесть смертей, внесенных в официальную статистику ведомства. В то же время данные CDC не совпадают с сообщениями чиновников отдельных штатов. Агентство изменило подход к учету смертей от кори и, согласно примечанию от 4 сентября, использует данные Национального центра статистики здравоохранения США для отслеживания тенденций смертности.

По информации Reuters, министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший без доказательств ставил под сомнение, что две смерти в Пенсильвании были вызваны корью, и просил не включать их в официальный подсчет CDC.

Корь можно предотвратить вакцинацией комбинированной вакциной против кори, паротита и краснухи. После двух доз она обеспечивает примерно 97% защиты.

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