Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные вывели из строя коммерческое грузовое судно M/V Huda в Оманском заливе. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на командование.

Удар по кормовой части

По утверждению CENTCOM, судно под флагом Сент-Китса и Невиса было поражено высокоточными боеприпасами, выпущенными с американского военного самолета. Удар пришелся по кормовой части судна, после чего оно было выведено из строя.

Командование утверждает, что экипаж не выполнил неоднократные предупреждения и пытался нарушить морскую блокаду Ирана, введенную Вашингтоном. По данным CENTCOM, перед ударом экипажу приказали покинуть районы, определенные для ударов. Судно пыталось покинуть региональные воды после захода в порт в Иране.

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Данные о блокаде

CENTCOM также заявило, что с июля 147 коммерческих судов изменили маршрут после выполнения приказов американских сил. Еще пять торговых судов, отказавшихся выполнить требования, по утверждению командования, были выведены из строя.

Кроме того, CENTCOM сообщило об уничтожении 10 иранских коммерческих нефтяных танкеров, которые командование связывает с многомиллиардной теневой сетью Корпуса стражей исламской революции. Американские военные призвали моряков вблизи иранского побережья и в прилегающих водах прислушиваться к их предупреждениям.

В заявлении CENTCOM не уточнялись состояние членов экипажа M/V Huda и масштабы повреждений судна.

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