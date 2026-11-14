CEU рассматривает расширение программ в Будапеште — The Guardian

Центральноевропейский университет (CEU), который в 2019 году перенес основную деятельность из Будапешта в Вену, рассматривает возможность увеличить число программ в Будапеште, Венгрия. Временный президент и ректор учреждения Карстен Кью Шнайдер заявил, что это возможно при условии, если изменения не ухудшат опыт обучения студентов, сообщает The Guardian.

Контакты с новыми властями

По словам Шнайдера, формальных переговоров с новым правительством Венгрии, которое обещало восстановить академическую свободу, еще не было. В то же время ректор заявил, что обе стороны демонстрируют готовность к контактам.

Перспективы университета изменились после того, как Петер Мадьяр одержал убедительную победу на выборах в апреле, пообещав бороться с коррупцией и реформировать государство. CEU был основан в 1991 году венгерско-американским финансистом и филантропом Джорджем Соросом. Университет прекратил выдавать дипломы в Будапеште из-за закона, который широко считали направленным именно против этого учреждения.

В 2020 году высший суд Европейского Союза признал, что так называемый Lex CEU нарушал Хартию основных прав ЕС. Однако решение было принято уже после переноса основной деятельности университета в Вену.

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Не полное возвращение

Сейчас в Будапеште работают 312 сотрудников CEU, преимущественно административный персонал. Еще 476 сотрудников и вся преподавательская деятельность находятся в Вене. Шнайдер подчеркнул, что университет, финансируемый частным образом, не планирует полностью возвращаться в Венгрию.

По его словам, расширение присутствия CEU в Будапеште будет зависеть от доброй воли и финансирования, независимого от венгерского правительства. Изменения также должны позволить студентам сочетать курсы из разных дисциплин без необходимости преодолевать более 200 километров между Будапештом и Веной. Окончательное решение о будущем университета в Венгрии будет принимать совет CEU из 13 членов, в который входят Джордж Сорос и его сын Александр Сорос.

CEU специализируется на социальных науках, праве и гуманитарных дисциплинах. В университете обучаются более 1 400 студентов из 103 стран, преимущественно на магистерских и докторских программах.

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