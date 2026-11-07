Мексиканская государственная энергетическая компания Comisión Federal de Electricidad (CFE) выявила 373 неисправности в электросети, обеспечивающей питание 108 водозаборных скважин в Сальтильо, столице штата Коауила. На слушаниях в Палате депутатов генеральный директор CFE Эмилия Эстер Кальеха Алор сообщила, что компания уже устранила 205 из этих проблем, а 168 оставались нерешенными, сообщает The Rio Times.

Проверка скважин

Компания проверила электроснабжение 108 скважин, из которых 53 были определены как приоритетные, а также осмотрела четыре связанные с ними линии среднего напряжения. Среди выявленных проблем названы необходимость обрезки деревьев, поврежденные разрядники для защиты от перепадов напряжения, оборудование, требующее замены, и короткие замыкания.

Специалисты осмотрели 37 из 53 приоритетных скважин. Еще 16 скважин, все в южной части Сальтильо, на момент слушаний ожидали обследования. Для них планировались диагностические выезды.

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Сентябрьские перебои с водой

В сентябре 2026 года из-за отключений электроэнергии на скважинах во многих районах Сальтильо возникли перебои с водоснабжением. Согласно сообщению от 12 сентября, суммарная продолжительность отключений составила около десяти дней, а последствия затронули примерно 200 районов города.

Мэр Сальтильо Хавьер Диас Гонсалес заявил, что CFE подтвердила восстановление полного электроснабжения скважин в четверг вечером, однако восстановление подачи воды должно было занять еще несколько дней. Городское предприятие Aguas de Saltillo также сообщало о перебоях в южной, центральной и западной частях города из-за проблем с электроснабжением CFE.

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