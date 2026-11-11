CFMEU исключил Джона Сетку на пять лет — ABC News Australia

В Австралии CFMEU исключил Джона Сетку, бывшего руководителя своего строительного подразделения в штате Виктория. Решение вступило в силу немедленно и будет действовать в течение максимально разрешённого законом срока — пяти лет, сообщает ABC News.

По данным администрации профсоюза, Сетка столкнулся с 27 дисциплинарными обвинениями в соответствии с внутренними правилами CFMEU.

Заявления администрации профсоюза

Администрация CFMEU заявила, что её расследование содержит утверждения о возможном неисполнении Сеткой обязанностей секретаря профсоюза. По версии администраторов, он якобы направил 3,3 млн долларов доходов от профсоюзной сувенирной продукции и торговых автоматов на строительных площадках своим компаниям.

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Администратор CFMEU Майкл Кросби заявил, что профсоюз попытается вернуть миллионы, которые, по его словам, получила компания Сетки. Администрация также сообщила, что Сетка не ответил на её обращения по поводу выдвинутых претензий. В то же время ABC News подчёркивает, что не утверждает правдивость этих обвинений.

Позиция Джона Сетки

Джон Сетка отверг обвинения, назвав их ложью и клеветой. Он заявил ABC News, что обратится в суд, чтобы оспорить исключение, и отрицал, что когда-либо брал деньги членов профсоюза.

Строительное подразделение CFMEU находится под внешним управлением с 2024 года на фоне обвинений в коррупции и буллинге. В сентябре Сетка предстал перед судом из-за публикации в Instagram, которую он, по данным ABC News, якобы сделал с критикой представителей администрации профсоюза.

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