Французская Всеобщая конфедерация труда (CGT) призвала провести 17 ноября новый общенациональный день забастовок и демонстраций. Профсоюз считает недостаточными объявленные правительством меры по повышению зарплат и поддержке покупательной способности, сообщает Anadolu Agency.

Требование повысить минимальную зарплату

Генеральный секретарь CGT Софи Бине объявила о призыве после социальной конференции, которую премьер-министр Франции Себастьен Лекорню провел в Матиньоне для обсуждения зарплат и покупательной способности. Она заявила, что профсоюз стремится добиться всеобщего повышения зарплат и намерен для этого усилить мобилизацию и забастовки.

Бине раскритиковала решение правительства увеличить минимальную зарплату на 1,6% с 1 декабря. По ее словам, несколько дополнительных евро для работников с минимальной оплатой не снимут общественное недовольство. CGT требует повышения на 150 евро в месяц.

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Меры правительства и протесты

Министр труда Жан-Пьер Фаранду сообщил, что после повышения чистая месячная минимальная зарплата во Франции составит 1 502 евро. Себастьен Лекорню назвал увеличение на 1,6% вторым по величине повышением минимальной зарплаты во Франции за 20 лет и заявил, что более значительный рост мог бы в долгосрочной перспективе привести к существенной потере рабочих мест.

Во Франции продолжаются акции протеста, организованные профсоюзами и представителями молодежи. Их участники поднимают вопросы стоимости жизни, оплаты труда и состояния государственных услуг. Демонстрации начались в середине сентября из-за условий и ресурсов в старших школах, а затем распространились на другие группы общества на фоне активизации движения «желтых жилетов».

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