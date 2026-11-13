Китайский государственный международный вещатель CGTN в конце октября и начале ноября развернул масштабную информационную кампанию, ориентированную на Узбекистан, опубликовав около 70 статей и видео на узбекском и русском языках. Материалы освещали политические, экономические, культурные и социальные связи между Узбекистаном и Китаем, сообщает OilPrice.

Кампания о возможностях сотрудничества

В материалах CGTN выступали китайские и узбекские чиновники, предприниматели, ученые и деятели искусства. Кампания представляла Китай как страну, предлагающую жителям Узбекистана возможности для ведения бизнеса, трудоустройства, обучения и путешествий. Один из сюжетов был посвящен презентации китайского издания книги президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о развитии страны.

По данным издания, ранее CGTN обычно публиковал лишь несколько материалов об Узбекистане в месяц. Поэтому новая серия контента стала заметным усилением информационной активности Пекина в стране.

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Контакты США со странами региона

OilPrice отмечает, что кампания могла быть связана с октябрьским визитом государственного секретаря США Марко Рубио и американской бизнес-делегации в Самарканд. Рубио провел там переговоры с министрами иностранных дел пяти государств Центральной Азии о развитии поддерживаемой США торговой сети через Каспийское море.

Как сообщает издание, во время торговой ярмарки, сопровождавшей встречу, американские компании и узбекские структуры объявили о более чем 50 соглашениях потенциальной стоимостью до 12 млрд долларов. За день до прибытия Рубио в Узбекистан премьер Госсовета КНР Ли Цян посетил Ташкент и встретился с Мирзиёевым. По сообщению китайского МИД, он заявил о готовности Китая укреплять стратегическую коммуникацию и взаимовыгодное сотрудничество с Узбекистаном.

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