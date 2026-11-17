В Балтиморе, США, «Лос-Анджелес Чарджерс» победили «Балтимор Рэйвенс» со счетом 23:20 в матче НФЛ и одержали первую победу в сезоне. До этого команда из Лос-Анджелеса проиграла 11 матчей подряд, включая игры прошлого сезона.

Преимущество в выносной игре

«Чарджерс» оформили два тачдауна на выносе уже в первой половине: отличились квотербек Джастин Херберт и Омарион Хэмптон. Херберт завершил матч с 12 точными передачами из 18 на 129 ярдов, а его 22-ярдовый забег в первой атаке «Лос-Анджелеса» обеспечил команде преимущество, которое она не упустила до финальной сирены.

По данным The Guardian, «Чарджерс» существенно превзошли соперников по ярдам на выносе — 160 против 16. Раннинбек «Рэйвенс» Деррик Хенри набрал лишь 10 ярдов за 10 попыток, однако дважды занес мяч в зачетную зону.

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Потеря мяча в конце игры

«Балтимор» сократил отставание до 20:23 после второго тачдауна Хенри — за 10 минут и 23 секунды до завершения встречи. Однако за 2 минуты и 3 секунды до конца ресивер Зей Флауэрс потерял мяч после приема передачи возле 45-ярдовой линии «Лос-Анджелеса». После этого Херберт нашел передачей бывшего игрока «Рэйвенс» Чарли Колара, который заработал первый даун и фактически помог команде удержать победу.

Для «Рэйвенс» это стало пятым поражением подряд. Квотербек Джейкоби Бриссетт в дебютном матче за «Балтимор» набрал 340 ярдов пасом. «Рэйвенс» выменяли его из-за травм Ламара Джексона и Тайлера Хантли, которые находятся в резерве травмированных. После игры баланс «Чарджерс» составил 1-8, «Рэйвенс» — 4-6.

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