Король Карл III на открытии саммита Содружества в Сент-Джонсе, Антигуа и Барбуда, заявил, что глубже осознал ужасы рабства и стремится искать пути преодоления исторической несправедливости. В то же время он не принес извинений за роль Великобритании в трансатлантической торговле порабощенными людьми, сообщает France 24.

Заявление короля

В обращении к лидерам 56 государств Содружества Карл III заявил, что трансатлантическая торговля порабощенными людьми до сих пор бросает тень на острова Карибского региона и других членов Содружества. Он назвал ее позорной страницей истории, которая вызывает у него ужас и глубокое личное сожаление.

Король отметил, что, слушая, учась и изучая этот вопрос, он стал еще более привержен поиску современных партнерств между странами, которые помогут преодолеть последствия прошлого. Среди возможных направлений он назвал доступ к образованию, работе и другим возможностям, торговлю внутри Содружества и укрепление устойчивости к изменению климата.

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Извинения и поддержка Карибов

Накануне саммита обсуждалось, должна ли Великобритания принести извинения или выплатить репарации за свою роль в трансатлантической работорговле. По данным France 24, ни король, ни Великобритания до сих пор не приносили таких извинений и не обсуждали выплату репараций.

Премьер-министр Энди Бернгем заявил, что открыт к возможности извинений со стороны Великобритании. Британские чиновники проводили на саммите переговоры с национальными лидерами о возможном формате такого шага. Бернгем также сообщил о намерении обсудить реструктуризацию долгов малых государств Содружества и объявил об инвестиции 40 млн фунтов стерлингов в критическую инфраструктуру Карибского региона в течение следующих трех лет.

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