Король Великобритании Карл III обратился к участникам климатического саммита COP31 в Анталье, Турция, с призывом превратить климатические обязательства в конкретные действия. Он заявил, что будущие поколения будут оценивать мировых лидеров по поступкам, а не по обещаниям, сообщает Anadolu Agency.

Сокращение выбросов и защита природы

В послании делегатам Карл III подчеркнул необходимость ускорить сокращение выбросов, переход на чистую энергию и защиту природы. По его словам, недавние события, порой трагические, показали, что изменение климата — не отдаленная угроза, а нынешняя реальность, которая усиливается.

Король поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его правительство и турецкий народ за объединение международного сообщества. Он также обратил внимание на взаимосвязь изменения климата и утраты природы.

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Метан и климатическое финансирование

Карл III призвал к 2030 году устранить ненужные выбросы метана и его утечки из нефтегазового сектора. Он назвал это одной из наиболее быстрых доступных возможностей замедлить потепление в краткосрочной перспективе.

Среди других шагов король назвал ускорение развития возобновляемой энергетики, защиту лесов и океанов, восстановление экосистем и укрепление устойчивости уязвимых сообществ. Он также заявил, что правительства, бизнес, инвесторы, институты и благотворительные организации должны совместно мобилизовать необходимый капитал, в том числе через государственно-частное партнерство и инновационные модели финансирования.

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