В Кирьят-Шмоне на севере Израиля часть давних сторонников партии «Ликуд» заявляет о разочаровании премьер-министром Биньямином Нетаньяху из-за ситуации с безопасностью на фоне войны с группировкой «Хезболла». Как сообщает PBS NewsHour, это может ослабить позиции Нетаньяху на выборах, которые должны состояться во вторник.

Кирьят-Шмона, самый северный город Израиля, традиционно поддерживает правые силы и «Ликуд». На выборах 2021 и 2022 годов за партию Нетаньяху там голосовали около 50% избирателей, тогда как в среднем по стране этот показатель составлял примерно четверть.

Город эвакуировали вместе с десятками других населенных пунктов вдоль ливанской границы после начала обстрелов со стороны «Хезболлы». Хотя, по данным городских властей, вернулись почти 80% из 22 тысяч жителей, местные оценивают реальное число вернувшихся примерно в 50%. Часть магазинов в городе по-прежнему закрыта или не имеет посетителей.

Недовольство войной и эвакуацией

64-летняя Этти Бен-Шабат, ранее голосовавшая за «Ликуд», заявила, что больше не хочет поддерживать партию из-за, по ее мнению, невыполненных обещаний Нетаньяху обеспечить безопасность на севере и ликвидировать «Хезболлу». На этот раз она намерена проголосовать за Гади Айзенкота — бывшего военного руководителя, который стремится заменить Нетаньяху на посту премьер-министра.

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Бывший член городского совета от «Ликуда» Сами Малул, напротив, считает, что правительство должным образом организовало эвакуацию и поставило безопасность жителей в приоритет. Другие жители также сохраняют поддержку премьер-министра, хотя призывают его уделить больше внимания потребностям севера страны.

Голоса могут перейти к правым партиям

Ниссан Зееви, который ранее также голосовал за «Ликуд», баллотируется в парламент от оппозиционной партии «Беяхад». Он обвиняет Нетаньяху в «оставлении севера» и выступает за усиление военных действий против «Хезболлы» и сохранение буферной зоны на юге Ливана.

Согласно опросу Agam Labs при Еврейском университете, поддержка Нетаньяху на севере Израиля снизилась примерно с 29% перед выборами 2022 года до 17% в начале этого месяца. Директор Agam Labs Нимрод Нир считает, что часть разочарованных избирателей «Ликуда» может перейти к более жестким правым силам, в частности к партиям «Еврейская сила» и «Религиозный сионизм».

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