В России, государстве-агрессоре, часть крупного бизнеса задумывается о будущем страны после ухода Владимира Путина от власти и о возможности восстановить политическое влияние. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на аналитиков, следящих за российскими бизнес-элитами.

Аналитики, опрошенные BBC, называют несколько возможных сценариев после ухода Путина: продолжение авторитарного правления, возвращение влияния крупных бизнес-групп или демократические изменения. Последний вариант они считают наименее вероятным, поскольку за годы правления Путина демократические институты в стране были ослаблены или разрушены.

Зависимость от Кремля

После начала полномасштабной войны России против Украины Кремль государства-агрессора, по данным BBC, удерживал крупный бизнес в подчинении политикой поощрений и наказаний. У критиков войны изымали активы, тогда как лояльные предприниматели получали крупные государственные контракты, связанные с войной.

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По данным Forbes, в России насчитывается 155 миллиардеров, а их совокупное состояние достигло почти 700 млрд долларов. Бывший советник Кремля и оппозиционный политик Дмитрий Некрасов отметил, что состояние многих представителей крупного бизнеса зависит от Путина, государственных контрактов и благосклонности властей. По его мнению, владельцы значительных ликвидных средств могут активнее готовиться к борьбе за влияние, а зависимые от государства бизнесмены рискуют потерять всё.

Интервью Мельниченко

BBC обращает внимание на интервью российского миллиардера Андрея Мельниченко для The Economist. Он не призывал Путина уйти в отставку, но выступил за изменения, которые могли бы положить конец единоличному правлению в России, а также за более широкое взаимодействие страны с миром.

Журналист Аркадий Островский предположил, что Мельниченко мог выражать настроения не только от собственного имени, но и части других предпринимателей. В то же время, по оценкам собеседников BBC, российские богачи вряд ли будут открыто выступать против действующей власти, опасаясь заключения и потери активов. Аналитики также говорят, что часть состоятельных россиян хотела бы меньшего уровня репрессий, более свободного выражения мнений и большей политической конкуренции.

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