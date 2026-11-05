Доля бензина в выпуске НПЗ США упала ниже 45% — OilPrice

Нефтеперерабатывающие заводы США в январе—августе 2026 года сократили долю бензина в выпуске с каждого переработанного барреля нефти и увеличили производство дизельного и авиационного топлива. По данным Управления энергетической информации США, на которые ссылается OilPrice, средний выход бензина за этот период составил менее 45%.

В каждом месяце с января по август этот показатель был ниже минимального уровня предыдущих пяти лет. Обычно американские НПЗ производят от 45 до 50 баррелей бензина из каждых 100 баррелей переработанной нефти.

Доходность дизеля и авиатоплива

Несмотря на высокие цены на бензин, дизельное и авиационное топливо, по оценке OilPrice, значительно более прибыльны для переработчиков. Это связывают с дефицитом этих видов топлива на мировом рынке и более высокой маржой переработки.

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Выход дистиллятов, к которым относятся дизельное и отопительное топливо, ежемесячно до августа превышал средний показатель за пять лет. В то же время доля авиационного топлива в выпуске американских НПЗ в марте впервые в истории превысила 12% и оставалась на этом уровне или выше до августа.

Переработка нефти в США

По данным EIA, мировые объемы переработки нефти во втором квартале сократились на 4,8 млн баррелей в сутки. В третьем квартале они восстановились на 1,8 млн баррелей в сутки, однако оставались примерно на 5% ниже, чем годом ранее.

Американские НПЗ, напротив, увеличили переработку нефти на 500 тыс. баррелей в сутки во втором квартале и еще на 500 тыс. баррелей в сутки в третьем. В сентябре цены на дизельное топливо достигли самого высокого номинального уровня за всю историю наблюдений.

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