Доля прибыли нефинансовых корпораций в Европейском Союзе в 2025 году снизилась до 39,8%, что стало четвёртым подряд годом сокращения показателя. По сравнению с 2024 годом она уменьшилась на 0,2 процентного пункта — с 40,1%. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные Евростата.

Динамика показателя

В 2021 году доля прибыли корпораций в ЕС составляла 42,0%. В 2022 году она снизилась до 41,7%, а в 2023 году — до 41,5%. В 2025 году показатель опустился ниже 40%.

Индикатор отражает часть добавленной стоимости бизнеса, которая направляется на вознаграждение капитала, а не труда. Более низкий показатель может означать более слабую прибыльность предприятий или более трудоёмкую экономику.

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Различия между странами ЕС

Наиболее высокая доля прибыли в 2025 году была зафиксирована в Ирландии — 74,9%. Далее следуют Мальта с 55,2% и Румыния с 51,8%. Евростат связывает высокий показатель Ирландии со значительным присутствием иностранных многонациональных корпораций с высокой капиталоёмкостью.

Самые низкие значения зарегистрировали во Франции — 32,2%, Словении — 33,2% и Португалии — 34,2%. В 2005 году показатель в ЕС составлял 40,7%, а максимума в 42,1% он достиг в 2007 году. Рекордно низким был уровень 39,5% в 2012 году.

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