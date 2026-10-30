На Тайване доля иждивенцев в возрасте от 70 лет, указанных в налоговых декларациях, в 2024 году достигла 27%. Это на 8,2 процентного пункта больше, чем десять лет назад, сообщает Taipei Times со ссылкой на Министерство финансов Тайваня.

В то же время доля иждивенцев в возрасте до 18 лет сократилась до 37%. В министерстве связали эти тенденции со старением населения, увеличением числа людей, не вступающих в брак, и сокращением размеров домохозяйств.

Больше деклараций от одного человека

Доля деклараций, поданных одним человеком, в 2024 году достигла рекордных 57,4% от общего числа. Восемь из десяти новых налоговых домохозяйств состояли из одного человека без иждивенцев.

После налоговой реформы 2018 года существенно увеличилась доля домохозяйств, освобожденных от уплаты подоходного налога. В 2024 году налог не должны были платить 45,3% налоговых единиц, или 3,17 млн единиц.

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Налоговые поступления и вычеты

Поступления от консолидированного подоходного налога на Тайване ежегодно обновляли рекорд с 2021 года и в 2025 году достигли 873,7 млрд новых тайваньских долларов, или 26,8 млрд долларов США. Министерство объяснило рост более высокими зарплатами, доходами фондового рынка и повышением процентных ставок.

20% получателей доходов с наивысшими доходами в 2024 году получили 60% совокупного дохода, однако на них пришлось 97% общего налогового бремени по подоходному налогу. Число домохозяйств, воспользовавшихся специальным вычетом на долгосрочный уход, превысило 400 тыс., а общая сумма таких вычетов составила более 51,8 млрд новых тайваньских долларов. Оба показателя стали рекордными.

Сумма специальных налоговых вычетов для семей с детьми дошкольного возраста в том же году превысила 100 млрд новых тайваньских долларов.

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