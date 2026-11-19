Доля венчурного фонда Sound Ventures в базирующемся в Сан-Франциско, США, разработчике искусственного интеллекта Anthropic после первичного публичного размещения акций оценивается примерно в $7 млрд. Фонд, сооснованный менеджером Гаем Озири и актером Эштоном Катчером, владеет около 0,5% компании, сообщает Fortune со ссылкой на Bloomberg.

Инвестиции в Anthropic

Sound Ventures впервые инвестировал в Anthropic в 2023 году, вложив $35 млн в раунд Series C. Впоследствии фонд участвовал в следующих раундах финансирования, а совокупный объем его инвестиций составил около $435 млн, по данным Bloomberg.

Оценка пакета в $7 млрд основывалась на целевой оценке Anthropic в $1,4 трлн. После начала торгов стоимость доли могла быть выше: акции разместили по $83 при ожидаемом диапазоне $70–78. На старте торгов на Nasdaq бумаги открылись на уровне $111,50, а к середине дня снизились примерно до $98.

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Рекордное размещение

Anthropic, разрабатывающая ИИ-ассистента Claude, привлекла в ходе IPO около $81,3 млрд и начала торговаться на Nasdaq под тикером ANT. По цене размещения полностью разводненная оценка компании составила около $1,5 трлн.

Эштон Катчер в этом году отошел от управления Sound Ventures, чтобы основать вместе с Морган Беллер новую венчурную фирму. Она будет сосредоточена на инфраструктуре для ИИ, энергетике и deep tech. При этом Катчер остался советником Sound Ventures.

Семь сооснователей Anthropic, среди которых генеральный директор Дарио Амодеи и президент Даниэла Амодеи, в совокупности владеют примерно 10% компании. По цене IPO стоимость пакета каждого из них оценивали примерно в $19–20 млрд.

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