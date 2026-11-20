В Чехии проходят массовые протесты против планов премьер-министра Андрея Бабиша изменить модель финансирования общественных вещателей, сообщает France 24.

Опасения по поводу медиа и демократии

Глава гражданского движения «Миллион моментов за демократию» Микулаш Минар в интервью телеканалу заявил, что движение опасается концентрации власти в одних руках и усиления контроля над медиа.

По словам Минара, Чехия рискует пойти по пути Венгрии при Викторе Орбане и Словакии при Роберте Фицо. Он предупредил о возможном демократическом отступлении в стране.

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Годовщина Бархатной революции

Протесты проходят в период чествования в Чехии годовщины Бархатной революции 1989 года. Минар подчеркнул ценность свобод, завоеванных после падения коммунизма, и призвал к усилению оппозиционных партий и дальнейшей гражданской мобилизации.

Он также отметил, что «Миллион моментов за демократию» не планирует участвовать в выборах как политическая партия. Движение позиционирует себя как гражданское.

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