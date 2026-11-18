Чехия может в следующем году объявить тендер на приобретение новых систем противовоздушной обороны. Системы должны быть способны перехватывать тактические баллистические ракеты. О возможном тендере министр обороны Яромир Зуна сообщил журналистам в среду, сопровождая премьер-министра Андрея Бабиша во время визита в Израиль, передает Radio Prague International.

Необходимые возможности

По словам Зуны, чешская армия уже имеет четкое представление о возможностях, которым должны соответствовать будущие системы. Речь идет о средствах противовоздушной обороны для перехвата тактических баллистических ракет.

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Варианты и условия выбора

Министр заявил, что рассматриваются несколько вариантов, в том числе израильские и европейские системы противовоздушной обороны. По его словам, окончательный выбор будет зависеть не только от доступного финансирования, но и от предложений производителей. Также будет учитываться их способность поставить оборудование в необходимые сроки.

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