Чехия не позволит российским спортсменам въехать в страну для участия в женском чемпионате мира по хоккею среди сборных до 18 лет, который страна примет в январе. Об этом заявил министр внутренних дел Любомир Метнар, сообщает Cyprus Mail.

Российским спортсменам не будут выдавать визы

По словам Метнара, правительство не будет выдавать визы спортсменам Российской Федерации — государства-агрессора. Он подчеркнул, что действующие правительственные решения фактически запрещают как оформление виз, так и участие российских спортсменов в чемпионате, который пройдет в Чехии.

Министр также заявил, что его ведомство располагает юридическими механизмами, чтобы не допустить в страну спортсменов, которые могли бы использовать визы, выданные другими государствами Шенгенской зоны. По его словам, глава МИД Чехии уже проинформировал коллег в ЕС по этому вопросу.

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Решение спортивного арбитража

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям, отменив запрет, введенный после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В то же время отдельные страны выступили против допуска российских команд из-за продолжающейся агрессии России против Украины, а национальные сборные заявляли об отказе играть против них.

Международная федерация хоккея также подтвердила, что Россия пропустит молодежный чемпионат мира 2027 года в Канаде, который стартует в конце декабря, из-за ограничений на въезд, введенных канадским правительством.

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