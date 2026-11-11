В Чехии новая версия плана развития вооружённых сил предусматривает увеличение численности профессиональных военнослужащих до 38 тысяч, сообщает Radio Prague International.

Цель по численности

Обновлённый план был опубликован в среду. Предыдущая версия документа была недавно утверждена; она предусматривала, что к 2030 году число профессиональных военнослужащих должно вырасти до 32 тысяч человек. Таким образом, новый ориентир выше на 6 тысяч.

В то же время последняя редакция не содержит целевой даты, к которой армия должна расширить набор до 38 тысяч профессиональных военнослужащих.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Направления развития

Основной задачей чешской армии остаётся завершение формирования тяжёлой механизированной бригады.

Среди других приоритетов названы модернизация средней бригады, укрепление противовоздушной и противодроновой обороны. План также предусматривает развитие беспилотных систем для чешской армии.

Читай нас в