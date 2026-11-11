Чехия планирует увеличить армию до 38 тысяч — Radio Prague International
В Чехии новая версия плана развития вооружённых сил предусматривает увеличение численности профессиональных военнослужащих до 38 тысяч, сообщает Radio Prague International.
Цель по численности
Обновлённый план был опубликован в среду. Предыдущая версия документа была недавно утверждена; она предусматривала, что к 2030 году число профессиональных военнослужащих должно вырасти до 32 тысяч человек. Таким образом, новый ориентир выше на 6 тысяч.
В то же время последняя редакция не содержит целевой даты, к которой армия должна расширить набор до 38 тысяч профессиональных военнослужащих.
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Направления развития
Основной задачей чешской армии остаётся завершение формирования тяжёлой механизированной бригады.
Среди других приоритетов названы модернизация средней бригады, укрепление противовоздушной и противодроновой обороны. План также предусматривает развитие беспилотных систем для чешской армии.