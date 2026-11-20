Чехия рассматривает возможность ускорить расширение противовоздушной и противоракетной обороны, в частности проекты, которые ранее планировалось реализовать после 2035 года. Премьер-министр Андрей Бабиш во время визита в Израиль заявил, что правительство изучает предложение компании Rafael относительно четырех дополнительных систем Spyder All-in-One, сообщает Anadolu Agency.

Дополнительные системы Spyder

Возможная закупка дополнит контракт 2021 года, заключенный при предыдущем правительстве Бабиша, на четыре батареи Spyder. По информации Czech Radio, все эти системы должны достичь полной оперативной готовности до конца года.

Бабиш отметил, что дополнительные комплексы укрепят защиту страны от самолетов и беспилотников. В то же время он подчеркнул, что системы Spyder не предназначены для перехвата баллистических ракет, поэтому Чехии необходимо развивать отдельные возможности противоракетной обороны для защиты населения от потенциальных атак.

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Тендер на противоракетную оборону

Министр обороны Яромир Зуна сообщил, что подготовка открытого тендера на системы перехвата тактических баллистических ракет может начаться уже в следующем году. Правительство рассмотрит как израильские, так и европейские варианты, учитывая стоимость, предложения производителей и сроки поставок.

Начальник Генерального штаба Мирослав Главач заявил, что Прага стремится ускорить развитие противоракетной обороны. Начальная фаза, предусматривающая перехват целей на малых высотах, потенциально может быть завершена до 2030 года в зависимости от финансирования и графиков поставок. Системы для перехвата на больших высотах будут развиваться в более долгосрочной перспективе. Во время трехдневного визита чешская делегация также посетила Israel Aerospace Industries, где ознакомилась с системой Arrow 3 для перехвата угроз на больших высотах.

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