Чехия одобрила план по снижению использования антибиотиков — Radio Prague International
Правительство Чехии одобрило стратегию по ограничению ненадлежащего использования антибиотиков и сдерживанию распространения устойчивых к ним бактерий. План предусматривает сокращение потребления антибиотиков на 9% к 2030 году, а также дополнительное финансирование больниц и профильных команд.
Как сообщает Radio Prague International, специалист по инфекционным болезням и эпидемиолог Петр Смейкал из пражского Института клинической и экспериментальной медицины отметил, что лечение некоторых пациентов уже осложняется из-за антибиотикорезистентности. По его словам, такая проблема фиксируется не только среди пациентов со сниженным иммунитетом, но и в других больницах.
Высокое потребление в больницах
Смейкал заявил, что чешские больницы имеют самый высокий уровень потребления антибиотиков среди стран ЕС. Он подчеркнул связь между интенсивным использованием таких препаратов и ростом бактериальной резистентности.
Врач также обратил внимание на назначение антибиотиков в первичном звене медицинской помощи и представителями других специальностей без достаточных консультаций с инфекционистами или клиническими микробиологами. По его мнению, антибиотики могут ошибочно восприниматься как безопасные препараты, хотя они способны взаимодействовать с другими лекарствами и способствовать распространению резистентности между пациентами.
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Контроль и профильные программы
По мнению Смейкала, для реализации стратегии необходим контроль со стороны компаний медицинского страхования, профессиональных обществ и самих больниц, в частности в отношении качества назначений. Отдельной проблемой он назвал использование антибиотиков для лечения внутрибольничных инфекций, которых можно было избежать.
Эксперт считает необходимым внедрять программы рационального применения противомикробных препаратов в больницах, домах для пожилых людей и других учреждениях ухода. Такие программы, по его словам, помогают снижать как потребление антибиотиков, так и уровень резистентности.
Смейкал назвал цель к 2030 году реалистичной, но несколько оптимистичной. Он отметил, что быстрых значительных результатов ожидать не стоит, а стабилизация нынешней ситуации уже была бы позитивным началом.