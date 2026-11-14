Чехия и еще восемь стран Европейского Союза призвали ужесточить правила воссоединения семей для беженцев и других мигрантов. Министры девяти государств направили совместное письмо еврокомиссару по вопросам миграции Магнусу Бруннеру, в котором предложили пересмотреть действующее законодательство ЕС.

Участники совместного письма

К обращению вместе с Чехией присоединились министры Австрии, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Польши. Об инициативе сообщает Radio Prague International.

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Каких правил добиваются министры

По данным австрийского агентства APA, авторы письма считают, что воссоединение семей все больше нагружает школы, жилищную сферу, систему здравоохранения и другие общественные услуги. Они стремятся к введению общих европейских правил, которые позволяли бы государствам-членам устанавливать ограничения.

В то же время министры подчеркивают, что такие ограничения должны действовать в рамках юридически устойчивого механизма воссоединения семей. Инициатива предусматривает пересмотр существующих норм ЕС, а не описывает конкретные новые ограничения для отдельных стран.

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