Чехия увеличила гуманитарную помощь сектору Газа. Об этом министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка объявил после встречи чешской правительственной делегации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Radio Prague International.

Помощь перед зимой

По словам Мацинки, целью увеличения поддержки является смягчение последствий вооруженного конфликта в преддверии зимы. Министр также заявил, что намерен поднять ситуацию в Газе во время двусторонней встречи со своим израильским коллегой.

Мацинка отметил, что Чехия стремится использовать свои особенно хорошие отношения с Израилем, которые, по его мнению, облегчают обсуждение ситуации в секторе Газа.

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Финансирование медицинского центра

В октябре глава чешского МИД одобрил выделение 10 миллионов чешских крон для медицинского центра Святого Иосифа в Газе, которым занимается Суверенный Мальтийский орден. Средства предназначены для реабилитации, закупки медицинского оборудования и продовольственной поддержки детей и матерей, страдающих от недоедания.

В прошлом году Чехия направила около 2 миллионов крон на программу здравоохранения Мальтийского ордена в Газе.

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