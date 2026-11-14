Лондонский «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 на стадионе «Стэмфорд Бридж» и опередил соперниц в турнирной таблице женской Суперлиги. Единственный мяч в матче забила Сэнди Балтимор в компенсированное время первого тайма. Сообщает The Guardian.

Гол Балтимор стал решающим

Балтимор нанесла результативный удар с границы штрафной площади. Поражение стало для «Манчестер Сити» первым с начала сезона. До этого матча команда забивала как минимум один гол в 21 игре подряд во всех турнирах.

«Челси» владел мячом 51% игрового времени, тогда как у «Манчестер Сити» этот показатель составил 49%. Лондонская команда нанесла 11 ударов мимо ворот и два — в створ. Соперницы «Челси» пробили 12 раз мимо ворот и один раз в створ.

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Удаление Ямашиты

Вратарь «Манчестер Сити» Аяка Ямашита получила прямую красную карточку после столкновения с Алиссой Томпсон. После удаления «Сити» играл в меньшинстве, однако игра оставалась открытой до финального свистка.

«Челси» выполнил шесть угловых, а «Манчестер Сити» — три. Команды совершили пять и восемь фолов соответственно.

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