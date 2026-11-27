Чемпион Формулы-1 Кими Антонелли показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Катара на трассе «Лусаил». Пилот Mercedes опередил напарника Джорджа Расселла на полсекунды, оформив для команды дубль в сессии, сообщает Sky Sports.

Преимущество Mercedes

Антонелли опередил на 0,661 секунды Исака Хаджара из Red Bull, который занял третье место и стал лучшим среди гонщиков вне Mercedes. Свой лучший результат итальянец показал на шинах средней жесткости, тогда как почти все пилоты установили самые быстрые круги на мягких шинах.

Mercedes не финишировала на подиуме на двух предыдущих этапах. В то же время Лусаил считают трассой, которая должна подойти McLaren. За два этапа до завершения сезона команда из Уокинга уступает Red Bull девять очков в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.

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Результаты соперников

Ландо Норрис из McLaren стал четвертым, проиграв Антонелли 0,850 секунды. По ходу сессии британский гонщик был недоволен балансом болида. Его напарник Оскар Пиастри занял пятую позицию, а Макс Ферстаппен показал шестое время.

Пилоты Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали седьмым и восьмым соответственно, отстав от лидера примерно на 1,3 секунды. Девятое место занял Арвид Линдблад из Racing Bulls, а десятку замкнул Пьер Гасли из Alpine. Оливер Берман из Haas показал 17-й результат.

Американец Джек Кроуфорд заменил Фернандо Алонсо за рулем Aston Martin. Он опередил Ланса Стролла, напарника Алонсо по команде.

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