Восьмикратный чемпион MotoGP Марк Маркес завершит карьеру после финальной гонки сезона 2026 года — Гран-при Валенсии. Она станет для него последней в качестве профессионального гонщика и участника команды Ducati Lenovo.

Заявление Ducati

О решении команды Ducati 27 ноября сообщил Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters. Ducati заявила, что Маркес решил завершить выступления в MotoGP, а Гран-при Валенсии 2026 года станет его последней гонкой в профессиональной карьере и в составе Ducati Lenovo. Сообщение команда опубликовала в пятницу.

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Титулы Маркеса

В материале Маркес назван восьмикратным чемпионом MotoGP. В подписях к фотографиям указано, что 22 ноября на Гран-при Португалии в Портимау он завоевал титул чемпиона мира MotoGP 2026 года. Это чемпионство стало для него десятым титулом в сериях Гран-при и восьмым титулом в MotoGP.

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