На чемпионат мира по крикету, который с 2 октября по 21 ноября совместно проведут Намибия, ЮАР и Зимбабве, поступило почти 140 миллионов заявок на билеты. Прием заявок в рамках жеребьевки должен закрыться в субботу, сообщает Cyprus Mail.

Заявки из почти 200 стран

Директор турнира Сара Эдгар заявила, что спрос значительно превысил ожидания организаторов. По ее словам, заявки поступили почти из 200 стран, что свидетельствует о глобальном интересе к соревнованию.

Ранее в этом месяце Международный совет крикета сообщил о восьми миллионах запросов на билеты на матч Индия — Пакистан. Игра запланирована на 10 октября в Йоханнесбурге, ЮАР.

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Подготовка 12 арен

Эдгар недавно посетила все 12 арен чемпионата и отметила, что они находятся на разных этапах готовности. Некоторым стадионам требуются лишь небольшие обновления, тогда как отдельные объекты строятся с нуля.

В частности, новая площадка строится для Виктория-Фолс, а стадион в Виндхуке, столице Намибии, развивали с расчетом на проведение чемпионата мира. В 14-м розыгрыше турнира примут участие 14 сборных, которые проведут 57 матчей. Это будет первый чемпионат мира по крикету в Африке с 2003 года, когда игры проходили в ЮАР, Зимбабве и Кении.

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