Чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон защитила титул, заставив Аманду Нуньес сдаться в четвёртом раунде поединка в комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Харрисон сбила соперницу с ног, пошла за ней в партер и провела удушающий приём сзади.

Как сообщает The Guardian, для Харрисон это была первая защита чемпионского пояса UFC. Американка, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо, вышла на бой после длительного перерыва: её предыдущий поединок состоялся в июне 2025 года, а в январе она перенесла операцию по сращению позвонков из-за травмы шеи.

Ход титульного боя

Нуньес вернулась в октагон после трёхлетнего перерыва. В первых двух раундах бразильянка неоднократно пыталась бороться с двукратной олимпийской чемпионкой, но сама оказывалась на спине. Харрисон наносила короткие удары руками и локтями в голову соперницы.

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В четвёртом раунде Харрисон сразу сбила Нуньес с ног, пошла за ней в партер и выполнила удушающий приём, после которого Нуньес сдалась. «Думаю, я всё ещё в шоке», — сказала Харрисон после победы. Её рекорд в смешанных единоборствах составляет 20 побед и одно поражение, тогда как у Нуньес — 23 победы и шесть поражений.

Прощальный бой Томпсона

На этом же турнире 43-летний Стивен Томпсон провёл прощальный поединок в карьере против Чарльза Радтке в полусреднем весе. Томпсон, который дважды боролся за чемпионский титул в этой категории, победил досрочно в третьем раунде ударом ногой с разворота в голову соперника. После поединка он положил перчатки на настил — традиционный символ завершения карьеры в ММА.

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