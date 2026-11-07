17-летняя тайваньская спортсменка Чень Миньсин завоевала золотую медаль в женском одиночном разряде по настольному теннису на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре, Сенегал. В финале в Dakar Expo Center она победила представительницу Сингапура Лой Мин Ин, сообщает Taipei Times.

Ход финала

Чень вела 2:1 по партиям, однако испытывала трудности в четвертой партии. В пятой она вернула контроль над игрой и реализовала третий сетбол, выйдя вперед 3:2.

В шестой партии теннисистки сравняли счет — 10:10. После этого представительница Тайваня выиграла два следующих розыгрыша и завоевала золотую награду.

Медальный зачет

Эта победа стала для Тайваня первой золотой медалью в настольном теннисе в истории Юношеских Олимпийских игр. В то же время это четвертая медаль Тайваня в этом виде спорта с момента его дебюта на Играх в 2010 году.

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После финала Чень сказала, что матч был сложным. По ее словам, она старалась поддерживать ровный темп, сосредотачиваться на каждом отдельном розыгрыше и продолжать борьбу, несмотря на усталость.

Тренер спортсменки Хуан Шэншэн отметил, что Лой, посеянная на турнире под 10-м номером, выполняла качественные удары. При этом Чень смогла скорректировать тактику и сбить ритм соперницы.

После 52 из 153 соревнований в Сенегале Тайвань занимал 10-е место в медальном зачете с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Лидировала Япония — с восемью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

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