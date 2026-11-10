Китайский футбольный клуб «Чэнду Жунчэн» уволил главного тренера Джона Алоизи и членов его тренерского штаба после неудачного завершения сезона в Китайской Суперлиге. Об этом сообщает ABC News Australia.

Пять поражений в конце сезона

«Чэнду Жунчэн» большую часть сезона возглавлял турнирную таблицу и за пять туров до завершения чемпионата имел преимущество в 14 очков. Однако команда проиграла все пять заключительных матчей.

Перед последними четырьмя турами клубу было достаточно набрать одно очко, чтобы стать чемпионом. В заключительном матче «Чэнду Жунчэн» уступил «Шаньдун Тайшань» со счетом 2:3, а титул достался «Далянь Инбо».

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Решающие личные встречи

У «Чэнду Жунчэн» была лучшая разница мячей, однако в Китайской Суперлиге при равенстве очков приоритет имеют результаты личных встреч. «Далянь Инбо» выиграл оба матча против «Чэнду Жунчэн», что и обеспечило ему чемпионство.

После потери титула Алоизи извинился перед болельщиками команды и заявил, что испытывает большое разочарование. Австралийский специалист ранее выигрывал чемпионат с «Вестерн Юнайтед».

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