В Южной Австралии из-за непогоды около 12 тысяч потребителей остались без электроснабжения с полудня субботы до 10:00 воскресенья. Порывы ветра в отдельных районах, в частности в Порт-Огасте, достигали 96–98 км/ч, сообщает ABC News Australia.

Десятки вызовов спасателей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Южной Австралии получила 60 вызовов за 24 часа, начиная с 7:00 субботы. Больше всего обращений поступило из северных пригородов Аделаиды и района Порт-Огасты. В Порт-Огасте примерно 20 вызовов поступило в течение получаса.

По словам дежурного офицера службы Иана Бонитона, большая часть работ была связана с последствиями сильного ветра. Спасатели реагировали на случаи падения деревьев, а также на повреждения крыш и ограждений.

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Ветка дерева повредила автомобиль

В Гайд-Парке, пригороде на юге Аделаиды, большая ветка дерева упала на парковку возле ресторана и раздавила заднюю часть припаркованного автомобиля. Совладелица кафе Hello Neighbour Лора Эдмундс рассказала, что во время падения ветки в машине никого не было. По ее словам, это дерево уже сбрасывало ветки на соседнее заведение примерно шесть месяцев назад.

Метеоролог Дэвид Крок объяснил, что непогоду вызвала тропическая воздушная масса над Квинслендом, влагу из которой подхватил холодный фронт на юге Австралии. Из-за этого над Южной Австралией, Викторией и Тасманией сформировалась полоса осадков.

В Аделаиде и прилегающих возвышенностях с 9:00 субботы выпало 15–20 мм дождя, а в частях восточной Южной Австралии — 25–30 мм. По данным SA Power Networks, по состоянию на утро воскресенья без электроэнергии оставались около 500 потребителей. Энергетики продолжали восстановительные работы на полуострове Эйр, в районе Мид-Норт, на юго-востоке штата и в агломерации Аделаиды.

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