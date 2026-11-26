В период с 1 по 19 ноября семидневное среднее число танкеров с нефтью, топливом и сжиженным природным газом, проходивших через Ормузский пролив, превышало 26 судов в сутки. Это происходило несмотря на активизацию атак и инцидентов с морскими минами, количество которых, по данным источника, достигло самого высокого уровня с начала войны с Ираном. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на данные отслеживания судов Vortexa, приведенные Bloomberg.

Трафик вырос по сравнению с октябрём

Для сравнения, в октябре семидневный средний показатель как минимум в течение двух третей дней был ниже 25 судов. В то же время приведённые данные могут не учитывать все танкеры, которые прошли или пытались пройти через пролив, из-за помех для сигналов и массового отключения транспондеров на судах.

По данным Vortexa, через пролив стало проходить несколько меньше крупных нефтяных танкеров классов VLCC и Suezmax. Вместе с тем увеличилось число меньших судов класса Aframax. Такое изменение структуры флота усложняет оценку объёмов нефти и топлива, покидающих Персидский залив и направляющихся на международные рынки.

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Меньшие танкеры перевозят больше нефти

В октябре меньшие нефтяные танкеры перевезли через Ормузский пролив крупнейшие с начала войны с Ираном объёмы сырой нефти. OilPrice связывает это с тем, что Иран нацеливается на супертанкеры, а число инцидентов с морскими минами и неизвестными снарядами достигло самого высокого уровня за время войны.

Рекордное число танкеров LR2, которые ранее перевозили дизельное топливо и бензин, также начало транспортировать сырую нефть. По вместимости такие суда похожи на Aframax и могут перевозить до 800 тысяч баррелей нефти. Их могут привлекать к сложным логистическим операциям вблизи Ормузского пролива, где в последние месяцы такие перевозки стали основным способом вывоза сырья из Персидского залива.

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